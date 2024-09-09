Apple презентовала iPhone 16 и iPhone 16 Plus

Корпорация Apple представила новые модели смартфонов — iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Презентация транслировалась онлайн.

Изменен дизайн базовых моделей: у iPhone 16 и iPhone 16 Plus модуль камеры своим вертикальным расположением напоминает об iPhone X, который был презентован в 2017 году.

При этом диагональ экрана у iPhone 16 и iPhone 16 Plus осталась прежней — те же 6,1 и 6,7 дюйма, а у iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max увеличилась на 0,2 дюйма — до 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.

Базовые модели получили процессор A18, а профессиональные — A18 Pro. Более производительные новые чипы необходимы для полноценной работы нейросетей.

На базовых моделях появилась универсальная кнопка Action Button, имевшаяся на iPhone 15 Pro. Кроме того, все новые гаджеты получили новую кнопку Camera Control для управления камерой, расположенную ниже кнопки блокировки.

Гаджеты базовых моделей будут выдержаны в пяти цветах: черном, белом, розовом, салатовом и голубом. Цветовой ряд профессиональных моделей окажется ограничен черным, серебристым, бежевым и золотым.

Цены на iPhone 16 в Соединенных Штатах будут начинаться от 799 долларов, на iPhone 16 Plus — от 899, на iPhone 16 Pro — от 999, на iPhone 16 Pro Max — от 1199.