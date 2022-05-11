Apple прекратит выпуск плеера iPod

Компания Apple объявила о прекращении выпуска портативного плеера iPod. Спустя 20 лет после его первого появления возможность прослушивания музыки доступна уже на каждом устройстве корпорации, говорится в заявлении.

«Появившись более 20 лет назад, iPod покорил пользователей по всему миру возможностью взять свою музыку с собой в дорогу. Сегодня эта возможность интегрирована во всю линейку продуктов Apple. Благодаря приложению Apple Music пользователи имеют доступ к более чем 90 млн песен и 30 тыс. плейлистов», — цитирует компанию ТАСС.

В Apple заявили, что портативный плеер сделал музыку доступной для сотен миллионов человек по всему миру, повлияв на музыкальную индустрию в целом. Теперь его функции предоставляют все модели устройств компании — от iPhone до часов Apple Watch.