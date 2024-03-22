Apple потерял 113 млрд долларов в капитализации после иска от Минюста США

Минюст Штатов вместе с генпрокурорами подают в суд на Apple за нарушение антимонопольного законодательства. Более того, в Европе компанию «Яблоко» завалили проверками на предмет соблюдения ею регионального Закона о цифровых рынках.

После этой новости акции компании в четверг, 21 марта, снизились на 4,1%. Как следствие, компания потеряла около 113 млрд долларов своей рыночной стоимости, пишет Bloomberg.

«Когда-то Apple была самой дорогой компанией в мире с стоимостью более 3 триллионов долларов, но в 2024 году она отставала от индексов Nasdaq 100 и S&P 500», - говорится в материале.

В судебном иске Apple обвиняют в блокировке конкурентам доступа к аппаратным и программным функциям ее популярных устройств.

Apple, в свою очередь, заверяет, что это «ошибка с точки зрения фактов и закона». В компании считают, что такие действия «создадут опасный прецедент, предоставив правительству возможность жестко влиять на разработку народных технологий». В «Яблоке» также намерены защищаться.

В иске США говорится, что Apple якобы использовала свою власть над распространением приложений на iPhone, чтобы помешать инновациям, которые облегчили бы потребителям смену телефонов. По данным Минюста, компания отказалась поддерживать кроссплатформенные приложения для обмена сообщениями и заблокировала мобильные облачные потоковые сервисы.

В Apple на такое обвинение ответили, что компания ежедневно внедряет инновации и разрабатывают продукты, которые защищают конфиденциальность и безопасность людей, а также помогают людям полюбить технологии. Предъявленный иск может угрожать компании и ее принципам, подчеркнули производители IPhone.

Интересно, что ранее компанию штрафовал ЕС на 1,8 млрд евро за то, что компания не позволяла приложениям для потоковой передачи музыки информировать пользователей о более дешевых предложениях.