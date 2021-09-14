Apple официально представила iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Демонстрация прошла на сентябрьской презентации «яблочной» компании, сообщает РИА Новости.

Одним из нововведений в дизайне стал уменьшенный экранный вырез (при сохранении диагонали дисплеев прошлого поколения). У iPhone 13 и 13 mini изменилось размещение камер — теперь они выстроены по диагонали. По всем остальным внешним характеристикам смартфоны очень похожи на предшественников.

Pro-версии iPhone оснащены OLED-дисплеями с высокой частотой обновления картинки 120 Гц (технология ProMotion). По словам создателей, софт оптимизируется под новые возможности смартфонов.

В качестве платформы всех новинок взят новый пятинанометровый процессор Apple Bionic A15. Производительность, в том числе графическая, вновь выросла. Также улучшена работа с задачами, при которых используется искусственный интеллект.

У iPhone 13 и 13 mini новая широкоугольная камера, при этом разрешение осталось прежним (12 Мп). Младшие модели получили технологию стабилизации сдвигом матрицы. В компании отмечают, что сверхширокоугольная камера стала лучше снимать при недостатке света. Также одним из нововведений стало размытие фона при видеосъемке.

iPhone 13 Pro и 13 Pro Max оснащены дополнительной камерой-телевиком с трехкратным зумом. Основная камера получила увеличенный размер матрицы.

Важной новацией стало увеличение минимальной планки памяти в младших моделях — она начинается с 128 ГБ. Кроме того, впервые появится версия с накопителем 1 ТБ.

Также Apple обещает, что новые устройства будут держать заряд на 1,5-2 часа больше. Зарядок в комплекте не будет.