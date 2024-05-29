Аппаратчик НКНХ о своей профессии: «Важны аналитическое мышление и решительность»

Из деревообработки в нефтехимию

Сергей Куприянов работает на «Нижнекамскнефтехиме» вот уже почти 30 лет. Однако изначально он даже не задумывался о том, чтобы связать свою карьеру с нефтехимией. После окончания школы юноша планировал получить соответствующие навыки и трудиться в деревообрабатывающей промышленности, ведь в начале 1990 годов это направление считалось перспективным. Например, в каждой квартире были деревянные окна, о пластиковых тогда и речи не шло.

Так, Сергей получил специальность столяра-станочника в нижнекамском училище. Однако по профессии он отработал едва ли полгода – сначала закрылся деревообрабатывающий цех, не выдержав рыночных реалий, а потом мода на деревянные изделия стала плавно отходить на второй план, уступив место пластику. Тогда, в июле 1993 года, Сергей устроился на завод окиси этилена дежурным слесарем, в декабре ушел в армию. После демобилизации мужчина вернулся на химкомбинат, но уже машинистом компрессорных установок.

«В 1996 году начальник цеха Владимир Васильевич Маликов предложил мне пройти курсы аппаратчика и перейти в отделение перегонки. Я согласился. С тех пор и работаю на этом узле. Мой общий стаж почти 30 лет», – вспоминает Сергей Куприянов.

Наставником молодого специалиста стал аппаратчик Ханиф Кадыров, именно он помог ему найти себя в непростой профессии и дал стимул развиваться. Чтобы дорасти до следующего разряда, требовалось несколько лет упорной безупречной работы. Сергей стремился проявить себя как в работе, так и в коллективе, и его старания не остались незамеченными – сначала он получил пятый, а потом и шестой разряд. В 2016 году на общем профсоюзном собрании коллеги избрали его заместителем председателя профкома завода. Среди наград аппаратчика есть профсоюзные грамоты, Благодарность Президента Республики Татарстан и Благодарность главы администрации Нижнекамска.

«Если хотите получать достойную зарплату – учитесь»

Сейчас Сергей сложил с себя большую часть профсоюзных обязанностей, ведь оказалось очень непросто совмещать их с полноценной рабочей нагрузкой и наставничеством. Аппаратчик оставил за собой полномочия цехкома и несколько месяцев назад начал новую главу своей жизни общественника и активиста – стал уполномоченным по охране труда.

«Я помогаю разобраться с возникающими вопросами своим коллегам, молодым специалистам. Сейчас на предприятие трудоустраивается много новых ребят, и каждому надо показать, объяснить все тонкости и рассказать о возможностях для роста. А в СИБУРе их огромное количество. Например, онлайн можно легко освоить смежную специальность, чем многие и пользуются. Да я и сам постоянно повышаю свою квалификацию. Сейчас у нас на носу единый корпоративный экзамен. Ежедневно мы решаем тесты, чтобы уверенно набирать не меньше 100%. Если мы хотим быть экспертами и получать хорошую зарплату, нам надо быть на уровне. Я и молодежи так объясняю: если вы хотите получать достойную зарплату, учитесь», – подчеркивает Сергей Куприянов.

Работа в ставшем родным за столько лет отделении перегонки аппаратчику не надоедает – технологический процесс не дает заскучать. Сергей отвечает за очистку и откачку товарной продукции на конечном узле, контролирует качество готовой продукции – этилена, который является одним из важнейших веществ в основном органическом синтезе и широко используется для получения многих продуктов. Например, из него делают моноэтиленгликоль, который служит основой для синтетических волокон, антифризов. Также окись этилена перерабатывают в неонолы, которые можно использовать в качестве активных веществ для шампуней, мыла, порошков.

«Мы, аппаратчики, – народ простой, обычные трудовые люди. Свои обязанности стараемся выполнять по максимуму. Здесь не справиться без склонности к аналитическому мышлению, решительности. Иногда очень быстро надо отреагировать на изменение ситуации. Не так давно у нас было отключение электроэнергии и требовалось оперативно скорректировать технологический процесс. Время – ночь, света нет, но ребята справились», – вспоминает Сергей Куприянов.

Из поколения в поколение

Сергей уже много лет является производственным наставником, опекает молодых специалистов, погружает их в профессию. Благодаря большому опыту и насмотренности ему очевидна разница поколений. Например, недавно в цех устроился мужчина с 20-летним стажем. Нюансы производства он освоил быстро, а вот на компьютерные программы времени потребовалось побольше.

По словам Сергея Куприянова, с зумерами ситуация обратная. Компьютер и все связанное с ним им дается легко, а вот работать на установке ребятам поначалу сложно. Хотя у молодых ребят есть сильная сторона – они отличаются быстротой восприятия информации. Даже если рабочие обязанности недавним выпускникам колледжей и техникумов приходится объяснять, начиная с самых азов, они быстро схватывают новые знания и успешно их применяют.

Работа Сергею Викторовичу в радость. Ценит он и те бонусы, которые появились в жизни работников «Нижнекамскнефтехима» с приходом СИБУРа: центры здоровья, комфортабельные автобусы, столовые, возможность отдохнуть в татарстанских и российских здравницах всей семьей. И если и задумывается временами о переменах в жизни, то только о перспективах, которые откроются перед ним в компании, если он получит высшее образование.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»