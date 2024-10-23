Аппаратчик НКНХ о работе: «Завод – это стабильное развитие»

В детстве хотела быть юристом, а стала аппаратчиком

Свой путь на «Нижнекамскнефтехиме» Айгуль Хуснутдинова начала в 2007 году в качестве рабочего цеха зеленого хозяйства – следила за клумбами на территории производства, ухаживала за деревьями и кустарниками.

Проработав озеленителем четыре года, она решила сменить профессию, а для этого прошла обучение на аппаратчика перегонки в профессиональном училище №4 – так в прошлом назывался колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Николая Лемаева, а затем получила образование в Нижнекамском нефтехимическом техникуме. Айгуль из хозяйственного цеха перешла в цех завода изопрена-мономера аппаратчиком конденсации.

«Основная цель у меня была попасть именно на производство, уйти в технологию. Но в то время девушек неохотно брали на заводы, поскольку в период декретного отпуска приходилось искать замену, а затем с маленькими детьми – это частые больничные, ну и работа считалась, так сказать, мужской, поэтому на производство попасть было тогда не просто», – отметила собеседница «Татар-информа».

Однако Айгуль девушка настойчивая и упорно шла к цели. Параллельно она получала высшее образование в НХТИ и создала семью. После окончания вуза, чтобы комфортно было совмещать работу с материнством, она решила перевестись на место с более удобным графиком работы – в цех №1813 завода изопрена-мономера.

Айгуль признается, что в детстве и вовсе не думала о работе на заводе – хотела быть юристом. Но спустя годы предпочтения поменялись, в большей степени ее стала интересовать нефтехимия, и она выбрала профессию аппаратчика.

Для аппаратчика важны ответственность и быстрая реакция

В обязанности аппаратчика перегонки входит ведение и контроль технологических режимов и контроль за качеством выпускаемой продукции. В работе важны оперативность, быстрая реакция, ответственность. В сложных ситуациях необходимо быстро взять себя в руки и не поддаваться панике, чтобы четко и по инструкции выполнить все необходимые действия для обеспечения стабильной работы производства.

Основную профессию Айгуль также совмещает с обязанностями уполномоченного по охране труда. После того как НКНХ вошел в состав компании СИБУР, эту должность стали внедрять в каждой смене для того, чтобы сотрудники могли самостоятельно контролировать рабочий процесс и предлагать идеи и предложения по совершенствованию режима безопасности. Здесь работают по принципу «Безопасность без компромиссов».

«В нашей смене 13 человек, начальник предложил эту должность мне. Я согласилась, а остальные коллеги поддержали меня путем голосования. Хотя это дополнительная нагрузка к основной работе, ведь нужно проходить обучение по охране труда, выполнять еще ряд обязанностей, кроме основных рабочих, но мне это интересно», – рассказала собеседница информагентства.

Дважды за квартал сотрудники смены становились лидерами чемпионата по безопасности труда, который проводится по инициативе СИБУРа. Кроме того, генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов отметил их за идеи в рамках проекта «Улучшения малыми шагами» (УМШ). УМШ – это программа, направленная на развитие культуры и безопасности производства, оптимизация его эффективности через вовлечение всего персонала предприятия в процесс непрерывных изменений. Любой сотрудник может предложить идею по оптимизации процессов.

«В цеху всё взаимосвязано, все друг друга уважают»

Коллеги Айгуль в основном мужчины, ведь аппаратчик – работа не из легких. Однако коллектив в цеху очень дружный, поэтому скепсиса в части способностей Айгуль ни у кого не возникло. Сотрудница НКНХ отмечает, что все друг другу помогают.

«Коллектив у нас на 80% состоит из мужчин, мы очень дружные. Когда перед нами ставят задачи, мы друг другу всегда помогаем в их выполнении. Я знаю, что всегда могу положиться на каждого, все оказывают поддержку. И отвечать за охрану труда с таким коллективом мне спокойно. Ребята у нас все молодцы. Такого, чтобы кто-то проявлял неуважение, нет», – подчеркнула она.

Женщин в СИБУРе поддерживают повсеместно, помогают им развивать свою карьеру в самых разных областях. Помимо этого, на производстве ввели различные социальные льготы, чтобы им было проще совмещать работу с материнством. Например, есть день мамы – оплачиваемый выходной; для тех, кто находится в декретном отпуске, предусмотрены выплаты, их осуществляют даже после достижения ребенком 1,5 года.

Также предприятие компенсирует часть платы за детский сад, предоставляет путевки для детей в летние лагеря, очень хорошие подарки к Новому году, а для первоклассников собирают первоклассные ранцы от компании. Сотрудницы могут подать заявку на отдых в оздоровительном курортном комплексе «СИБУР-Юг» и в санаториях Татарстана. Кроме того, сейчас началась масштабная реконструкция корпоративного санатория «Корабельная роща», который откроется в 2027 году, и здесь будут созданы все условия для оздоровления и отдыха работников СИБУРа.

«Хочешь зарабатывать больше – есть все возможности для этого»

Свободное время Айгуль проводит с семьей. Ее супруг работает на другом технологическом предприятии в Нижнекамске посменно, поэтому не всегда им удается провести выходные вместе. Когда это всё же получается, супруги вместе с двумя дочками путешествуют до Казани или Набережных Челнов. Зимой семья выбирается в лес, чтобы покататься на лыжах.

Возвращаясь в исходную точку, когда перед ней стоял выбор будущей профессии, Айгуль отмечает, что менять ничего бы не стала – уверенно выбрала бы работу на заводе. И сейчас четко видит свой путь развития и дальнейшее повышение по карьерной лестнице на «Нижнекамскнефтехиме».

«Завод – это стабильность, здесь все планомерно, например та же заработная плата. А это очень важно. Если хочешь зарабатывать больше – пожалуйста, есть все возможности для этого. Надо просто самостоятельно идти дальше, стремиться, расти. Немаловажно и то, что в НКНХ весомый социальный пакет и соответствующие льготы», – заключила Айгуль.

Она также подчеркнула, что СИБУР – это хорошее место для построения карьеры. Молодым людям, которым только предстоит сделать свой «профессиональный» выбор, стоит рассматривать его в качестве места реализации своих профессиональных способностей.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»