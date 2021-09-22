Аппарат уполномоченного по правам ребенка в РТ проведет День психологической помощи

Очередной День психологической помощи пройдет завтра, 23 сентября, в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан.

Встреча пройдет очно, по адресу: Казань, ул. Карла Маркса, д. 61. Также будет организована возможность онлайн-консультирования для родителей, проживающих за пределами столицы РТ, сообщили организаторы. Записаться на прием можно по телефону: 8 (843) 236-61-64.

Профессиональные психологи ответят на вопросы по волнующим детей и их родителей темам: детско-родительских отношений, отношений со сверстниками, конфликтов в подростковой среде. Присутствующие смогут получить профессиональную консультацию и рекомендации.

Семьям, которым потребуется дальнейшее сопровождение психологов, предложат варианты дальнейшей совместной работы.

В работе завтрашнего Дня психологической помощи примут участие педагоги-психологи центра «Доверие» и Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток», психологи программы укрепления семьи Российского комитета «Детские деревни-SOS», а также общественный помощник уполномоченного по правам ребенка в РТ Эльвира Башлай.