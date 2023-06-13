Аппарат Совета Тукаевского района возглавил Айрат Габдуллин

Фото: Управление образования Тукаевского района РТ.

Новым руководителем аппарата Совета Тукаевского района назначен Айрат Габдуллин. О новом назначении стало известно еще до выходных, а сегодня глава муниципального образования Фаил Камаев официально представил нового руководителя коллективу.

Айрат Габдуллин — уроженец Тукаевского района, является депутатом Калмашского поселения. До назначения на должность работал директором школы в Калмашском поселении. Имеет два высших образования.

47-летний руководитель всегда участвует в крупных событиях в районе. Как и прежде, 11 июня 2023 года он был ведущим районного Сабантуя в деревне Кзыл-Байрак, поделился с «Татар-информом» источник.

«Его все любят. Редко, чтобы руководитель был так популярен и любим народом», — говорят о нем в районе.

За активную деятельность награжден почетной грамотой главы Тукаевского муниципального района, почетной грамотой Набережночелнинского филиала ГБУК РТ «Татаркино», благодарственным письмом Минобрнауки Республики Татарстан. А в мае этого года на первом республиканском форуме сельских учителей «Учителями славится село» Габдуллин был награжден нагрудным знаком Республики Татарстан «За заслуги в образовании».

Напомним, с 2020 года на должности руководителя аппарата Совета трудилась Гульназ Галишина. Она покинула свой пост весной этого года. Ее предшественницей была Гульнара Шафикова, которая перешла на работу в исполком Набережных Челнов.