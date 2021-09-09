Аппарат бизнес-омбудсмена РТ создал блок-схему решений вопросов с надзорными органами

Телеграм-канал «Деловорот» создал базу блок-схем для решений вопросов, с которыми могут столкнуться предприниматели при взаимодействии с контрольно-надзорными органами, сообщила пресс-служба уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.

«Деловорот» регулярно публикует блок-схемы и чек-листы с понятным алгоритмом действий для решения того или иного вопроса предпринимателей. Контент разрабатывают юристы аппарата бизнес-омбудсмена РТ совместно со специалистами контрольно-надзорных органов.

Архив насчитывает уже несколько сотен блок-схем и чек-листов, которые можно найти по тэгу #Деловоротdoc.

Формат оказался востребован не только в Татарстане – блок-схемы и чек-листы используют предприниматели из других регионов России.

«Для нас нет неудобных вопросов. Есть алгоритм решений любой кризисной ситуации, придерживаясь которого бизнес может спокойно работать», – цитирует бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева пресс-служба.