Аппарат бизнес-омбудсмена РТ создал блок-схему решений вопросов с надзорными органами
Телеграм-канал «Деловорот» создал базу блок-схем для решений вопросов, с которыми могут столкнуться предприниматели при взаимодействии с контрольно-надзорными органами, сообщила пресс-служба уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей.
«Деловорот» регулярно публикует блок-схемы и чек-листы с понятным алгоритмом действий для решения того или иного вопроса предпринимателей. Контент разрабатывают юристы аппарата бизнес-омбудсмена РТ совместно со специалистами контрольно-надзорных органов.
Архив насчитывает уже несколько сотен блок-схем и чек-листов, которые можно найти по тэгу #Деловоротdoc.
Формат оказался востребован не только в Татарстане – блок-схемы и чек-листы используют предприниматели из других регионов России.
«Для нас нет неудобных вопросов. Есть алгоритм решений любой кризисной ситуации, придерживаясь которого бизнес может спокойно работать», – цитирует бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева пресс-служба.