Поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай представляет собой визит «провокатора, признавшего неудачу политики давления». Такое мнение выразил международный обозреватель Чон Ён Хак, передает ТАСС.

Аналитик отметил, что администрация Джо Байдена с инаугурации вела политику по сдерживанию КНР, противостоянию с ней и ее изоляции: «нагнетала напряженность» в регионе, укрепляя «антикитайские объединения, такие как QUAD» и пытаясь создать блок с участием Японии и Южной Кореи. Вашингтон слишком часто говорил о «китайской угрозе» и подрывал интересы Пекина.

«США сначала устроили провокации, а теперь говорят о том, что „следует ответственно контролировать разногласия“, что является апогеем двуличности и лицемерия, присущих Вашингтону», — заявил аналитик.

Чон Ён Хак резюмировал, что визит Блинкена нельзя оценить никак иначе, как «позорный попрошайнический визит провокатора», который признал неудачу своей политики.