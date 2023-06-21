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«Апогей лицемерия, присущего Вашингтону»: в КНДР оценили визит Блинкена в Китай
Поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай представляет собой визит «провокатора, признавшего неудачу политики давления». Такое мнение выразил международный обозреватель Чон Ён Хак, передает ТАСС.
Аналитик отметил, что администрация Джо Байдена с инаугурации вела политику по сдерживанию КНР, противостоянию с ней и ее изоляции: «нагнетала напряженность» в регионе, укрепляя «антикитайские объединения, такие как QUAD» и пытаясь создать блок с участием Японии и Южной Кореи. Вашингтон слишком часто говорил о «китайской угрозе» и подрывал интересы Пекина.
«США сначала устроили провокации, а теперь говорят о том, что „следует ответственно контролировать разногласия“, что является апогеем двуличности и лицемерия, присущих Вашингтону», — заявил аналитик.
Чон Ён Хак резюмировал, что визит Блинкена нельзя оценить никак иначе, как «позорный попрошайнический визит провокатора», который признал неудачу своей политики.
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