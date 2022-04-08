Апелляция ФССР: Российские саночники допущены до международных соревнований

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт сообщила, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта (FIL) удовлетворил апелляцию ФССР на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Позавчера состоялось заседание арбитражного суда FIL, на котором присутствовали представители исполкома международной федерации, три арбитра и исполнительный директор нашей федерации Станислав Тюрин вместе с адвокатами. Мы считаем, что согласно уставу исполком FIL не имел права отстранять наших спортсменов от участия в международных стартах, а наших представителей в рабочих группах международной федерации — от работы. Также считаем несправедливым запрет на проведение международных соревнований в России. Мы были в длительной переписке с международной федерацией, и вчера арбитражный суд полностью удовлетворил все наши требования», – приводит слова Гарт ТАСС.

2 марта исполком FIL временно отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 22 марта арбитражный суд FIL принял апелляцию ФССР на отстранение россиян.

На данный момент это первый случай успешной апелляции российской спортивной федерации на отстранение от международных стартов.