Апастовский район завершит марафон «Татарстан – республика достижений» в Заволжье

7 февраля Апастовский район станет завершающей точкой автобусного марафона «Татарстан – республика достижений». Спикерами мероприятия в Апастовском районе станут депутат Госдумы РФ, глава Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин, зампредседателя Правления ПАО «Ак барс» банк Ильфан Губайдуллин, глава Апастовского муниципального района РТ Айрат Зиганшин. Модератором дискуссии выступит депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

В Апастовском районе в 2023 году в рамках 17 федеральных и республиканских программ на объекты строительства, капремонт и благоустройства было выделено 711,7 млн рублей, на дорожно-строительные работы – почти 328 млн рублей.

В рамках национального проекта «Культура» капитально отремонтирован Малоболгоярский сельский клуб, построены 2 многофункциональных центра в деревнях Шемяково и Средний Биябаш, готовится к сдаче многофункциональный культурный центр в деревне Утямышево.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» построен один ФАП и отремонтировано 7 фельдшерско-акушерских пунктов – в Малых Болгоярах, Верхнем Балтаево, Малых Кокузах, Идряс-Теникеево, Куштово, Нижнем Биябаше, Эбалаково.

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в пгт Апастово сделана современная набережная реки Табарка. Теперь прибрежная территория превратилась в место отдыха и прогулок местных жителей. Набережная по задумке архитекторов поделена на зоны: наблюдение за чайками, рыбалка, пляжный отдых.

Панельная дискуссия состоится в районном Доме культуры по адресу: ул. Гагарина, дом №9 в 14:00.

Встреча в Апастово завершится концертной программой от народной артистки Татарстана, популярной певицы, обладательницы редкого бархатного тембра голоса Резеды Шарафиевой, заслуженной артистки РТ Чулпан Юсуповой, известного татарского певца Рустема Насибуллина. Участие в концерте примет и заслуженная артистка РТ, солистка Казанской филармонии, приглашённая солистка (меццо-сопрано) Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Алина Шарипжанова.

Автобусный марафон «Татарстан – республика достижений» продлится до 1 марта и затронет 29 районов. Для удобства маршрут поделен на зоны. Марафон прошёл в Казанской, Закамской зонах. Апастово завершает тур автобусного марафона по Заволжской зоне. Впереди еще – Юго-Восточная, Нижнекамская и Набережночелнинская зоны.