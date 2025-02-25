Апастовский район Татарстана передал адресную помощь больнице Рубежного

Фото предоставлено аппаратом вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Глава Апастовского района РТ Айрат Зиганшин доставил гуманитарный груз в подшефный Татарстану город Рубежное в ЛНР. В рамках поездки передана партия медикаментов и предметов первой необходимости, сформированная по целевому запросу от главного врача Центральной районной больницы.

Фото: © предоставлено аппаратом вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Поддержка системы здравоохранения подшефных городов остается важной задачей, и районы Татарстана продолжают оказывать необходимую помощь, отметил вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин.

В составе гуманитарного груза – более 20 наименований лекарственных препаратов, медицинские принадлежности, детское питание, средства личной гигиены, а так же широкий перечень продуктов питания. Кроме того, коммунальные службы города, где трудится аварийная бригада из Татарстана, получили специализированное оборудование для восстановления городской инфраструктуры.

«Полученные сегодня медикаменты и медицинские принадлежности помогут нам оказывать качественную медицинскую помощь Это очень важная и своевременная поддержка. Благодарим жителей Татарстана и всех, кто откликнулся. В это непростое время ваше внимание особенно ценно», – отметили представители Центральной районной больницы Рубежного.