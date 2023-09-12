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Апастовский район РТ обзавелся техникой на 8 млн рублей для нужд поселений
Апастовский район Татарстана обзавелся четырьмя тракторами для нужд поселений — новая техника поступила в Деушевское, Верхнеиндырчинское, Альмендеровское, Староюмралинское поселения.
Техника была предоставлена победителям республиканского конкурса среди органов местного самоуправления сельских поселений республики по итогам деятельности в 2022 году.
«Удалось выиграть 8 млн рублей. По 4 трактора по 2 млн на каждое поселение», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Ключи вручал глава района Айрат Зиганшин и представитель банка Зуфар Гараев.
Руководители отметили, что трактор является большим подспорьем на селе. Техника необходима для улучшения качества жизни населения поселений, для помощи в решении насущных проблем. «Поселениям очень нужны эти трактора. Новая техника придет вам на помощь в любое время года», — отметил глава района.
Глава Альмендеровского сельского поселения Ранис Ахметшин отметил, что они получили и трактор, и новый автомобиль.
«Техника необходима во всех работах на селе. И траву скашивать, и вывозить мусор, зимой — расчищать снег», — сказал он.
Фото: пресс-служба Апаставского района.
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