Апастовский район передал жителям Лисичанска и Рубежного стройматериалы и продукты

Апастовский район доставил гуманитарный груз до места назначения и передал жителям городов Лисичанск и Рубежное. Делегацию муниципалитета под руководством заместителя главы района Ленара Хантимерова встретил заместитель Премьер-министра Татарстана Евгений Варакин.

Общая масса груза составила 20 тонн, в основном это строительные материалы — цемент, доски, армированная пленка, гвозди, рубероид. Они будут использованы при восстановлении многоквартирных и частных домов в Лисичанске и Рубежном, поврежденных в результате боевых действий.

Кроме того, апастовцы привезли 4 тонны продуктов для жителей подшефных городов. Их собрал и передал для отправки неравнодушный житель района.

По словам главы Апастовского района Айрата Зиганшина, это важная и нужная миссия, жителям Лисичанска и Рубежного необходима поддержка, тем более что Татарстан взял шефство над этими городами.

«Мы собрали большое количество строительных материалов для восстановления зданий, так как <...> огромное количество из них повреждены. Наш неравнодушный житель собрал 4 тонны продуктов, которые сейчас так нужны людям. На Татарстан надеются, и я рад, что апастовцы такие отзывчивые и принимают активное участие в поддержке жителей подшефных городов. Такую работу мы и дальше продолжим», — заверил Зиганшин.