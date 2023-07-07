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Апастовский район передал жителям Лисичанска и Рубежного стройматериалы и продукты
Апастовский район доставил гуманитарный груз до места назначения и передал жителям городов Лисичанск и Рубежное. Делегацию муниципалитета под руководством заместителя главы района Ленара Хантимерова встретил заместитель Премьер-министра Татарстана Евгений Варакин.
Общая масса груза составила 20 тонн, в основном это строительные материалы — цемент, доски, армированная пленка, гвозди, рубероид. Они будут использованы при восстановлении многоквартирных и частных домов в Лисичанске и Рубежном, поврежденных в результате боевых действий.
Кроме того, апастовцы привезли 4 тонны продуктов для жителей подшефных городов. Их собрал и передал для отправки неравнодушный житель района.
По словам главы Апастовского района Айрата Зиганшина, это важная и нужная миссия, жителям Лисичанска и Рубежного необходима поддержка, тем более что Татарстан взял шефство над этими городами.
«Мы собрали большое количество строительных материалов для восстановления зданий, так как <...> огромное количество из них повреждены. Наш неравнодушный житель собрал 4 тонны продуктов, которые сейчас так нужны людям. На Татарстан надеются, и я рад, что апастовцы такие отзывчивые и принимают активное участие в поддержке жителей подшефных городов. Такую работу мы и дальше продолжим», — заверил Зиганшин.
Фото: пресс-служба Апастовского района РТ.
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