Апастовский краеведческий музей обновят за 80 млн рублей в течение двух лет

Начался капитальный ремонт Апастовского краеведческого музея. Работы ведутся в рамках народной программы «Единой России». Ход реконструкции, стартовавшей в начале года, осмотрел секретарь местного отделения партии, глава района Айрат Зиганшин, передает пресс-служба партии.

Реконструкция рассчитана на два года, ее стоимость составляет около 80 млн рублей. В текущем году выполнят строительно-монтажные работы, в следующем – установят мебель, оформят экспозиции и разместят экспонаты.

Здание музея полностью обновят: уже ведется замена кровли и облицовка фасада, параллельно проходят внутренние отделочные работы.

Официальная история музея началась 14 октября 1991 года. Сначала он размещался в одной комнате школы, затем экспозицию перенесли на второй этаж местного Дома культуры. В 2005 году музей получил отдельное здание площадью 433 кв. метра с современными залами.

В 2017 году к основному зданию пристроили дополнительный корпус площадью 150 кв. метров, где разместили палеонтологическую экспозицию. В ней представлены макеты гигантского мамонта, мамонтенка и земноводных рептилий пермского периода.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Директор музея Лилия Набиуллина сообщила, что сотрудники гордятся палеонтологическим залом. По ее словам, все экспонаты этого раздела были найдены во время раскопок на территории района. Она пояснила, что возле села Ишеево находится одно из богатейших местонахождений окаменелостей позвоночных пермского периода.

Там обнаружены как наземные, так и водные виды, поскольку фауна формировалась в районе впадения рек в солоноватый водоем. Среди находок – улемозавр, названный в честь реки Улемы, правого притока Свияги.

На время ремонта экспозиции демонтировали, а фонды перевезли на хранение в учреждения культуры. Единственным экспонатом, оставшимся в здании, стал макет гигантского мамонта. По словам директора, вывезти его невозможно, поскольку он был собран вручную непосредственно в здании музея с использованием специальных креплений.

Высота экспоната составляет 2,85 метра, вес – около одной тонны. Она добавила, что на время работ макет надежно упакован, за его сохранностью ведется контроль.

Фонд музея насчитывает более 10 тыс. экспонатов с подробными сведениями об их истории и происхождении. В коллекции представлены уникальные материалы, связанные с историей края. Этнографический раздел знакомит с бытом, укладом жизни и ремеслами татар, включая реконструкцию крестьянской избы с уникальным ткацким станком.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Набиуллина также сообщила, что сейчас сотрудники работают с казанскими специалистами над дизайн-проектом обновленных залов. По ее словам, планируется увеличить экспозиционные площади и представить больше предметов, в том числе ранее не выставлявшихся. Она уточнила, что музей намерен расширить этнографический зал и дополнить его экспозициями, посвященными другим народам, проживающим в районе.

Несмотря на закрытие здания, музей продолжает работу. Сотрудники проводят выездные просветительские мероприятия в школах и детских садах, а также занимаются научной деятельностью – обновляют каталоги и формируют электронную книгу памяти участников специальной военной операции.

Директор отметила, что сотрудники не ограничиваются ведением каталога, а встречаются с семьями участников и ветеранов, собирают информацию и личные вещи. По ее словам, в обновленном музее планируется расширить зал, посвященный Великой Отечественной войне, и увеличить экспозицию, связанную с вкладом района в специальную военную операцию.

У музея есть филиалы: музей композитора Сары Садыковой в деревне Тутаево, дом-музей писателя Шауката Галиева в селе Бакрче и музей певцов Фахри Насретдинова и Бану Валеевой в селе Шамбулыхчи. В связи с реконструкцией сотрудники рассматривают возможность создания новых туристических маршрутов.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

По словам Набиуллиной, рядом с музеем расположен яблоневый сад, где летом проходят мероприятия. В Апастово также планируется реставрация дома Кадыра Латыпова и благоустройство центральной части поселка. Она отметила, что это позволит сформировать новые туристические маршруты.

В числе потенциальных точек притяжения она назвала Деушевскую тропу, объекты булгарского периода и эпохи Золотой Орды, гору Кыз-тау и остатки плотины Деушевской ГЭС, а также холмы Гран-тау, Караул-гора и Ислам-тау.

Дом Кадыра Латыпова – объект культурного наследия конца XIX – начала XX века, построенный, предположительно, в 1908 году. Он принадлежал купцу и зажиточному крестьянину. До революции на первом этаже располагалась лавка, на втором – жилые помещения.

Позднее в здании размещались различные учреждения, включая отделение Госбанка и судебный участок. Сейчас оно признано памятником архитектуры как пример провинциальной эклектики с кирпичным декором.

Айрат Зиганшин в беседе с порталом регионального отделения партии сообщил, что развитие сельских территорий требует комплексного подхода. По его словам, одна из задач – снизить отток населения и привлечь жителей городов, для чего необходимо создавать условия, сопоставимые с городскими.

Он отметил, что важно не только развивать социальную инфраструктуру, но и продвигать район, в том числе через туризм, демонстрируя его культурное и историческое наследие.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

В 2025 году Апастовский район стал призером Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Поселок Апастово занял второе место в первой категории номинации, связанной с градостроительной политикой и развитием городской среды, и получил грант в размере 40 млн рублей. В 2026 году район подал заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

В настоящее время ведется работа над проектом, впереди – общественные обсуждения и сбор предложений от жителей. В случае победы к 2027 году в поселке может появиться благоустроенное общественное пространство.

Глава района добавил, что власти намерены привести в порядок центральную часть поселка, создать комфортные условия для жителей и гостей. Он подчеркнул, что состояние центра отражает общее развитие района. По его словам, за последние годы в приоритете было развитие уличного освещения – установлено более 300 опор.

Сейчас ведется работа по обустройству тротуаров и реконструкции парка. Он отметил, что участие в федеральных программах направлено на повышение качества жизни, чтобы жители и туристы могли оценить изменения и увидеть потенциал района.