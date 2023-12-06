Апастовцы провели благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО

Ученики Чуракаевской школы Апастовского района РТ провели благотворительный концерт в поддержку участников спецоперации. Перед началом концерта в фойе Дома культуры была организована ярмарка.

Концерт прошел в теплой дружеской обстановке. Ребята исполнили патриотические номера, никого в зале не оставив равнодушным. Зрители также приобрели поделки учеников, которые сделали своими руками. На ярмарке была представлена различная выпечка, сладости, варенья, соленья, предметы рукоделья и народного творчества.

Все вырученные от ярмарки и концерта средства пойдут на помощь ребятам, участвующим в специальной военной операции.

Предприниматель из Набережных Челнов Энже Шамсунова, которая раньше училась в чуракаевской школе, узнав, что будет организована помощь бойцам СВО, перечислила 5 тыс. рублей.

По итогам торгов и благотворительного концерта было собрано 23 345 рублей.

Директор школы Дильбар Набиева вручила денежные средства руководителю волонтерского движения района «Мы вместе!» Гулине Идельбаевой.

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.