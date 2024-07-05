Апастовцы отправились в зону СВО с шефской помощью и гуманитарной миссией

Фото предоставлено Лейлей Шигабеевой

Делегация из Апастовского района Татарстана во главе с руководителем муниципалитета Айратом Зиганшиным прибыла в зону специальной военной операции, чтобы передать бойцам посылки от близких. Помимо этого, по просьбе жителей города Рубежного апастовцы привезли строительные материалы. В поездке делегацию сопровождал Фаниль Аглиуллин, который недавно стал вице-премьером РТ, курирующим вопросы восстановления подшефных Татарстану городов.

Фото предоставлено Лейлей Шигабеевой

«Огромное спасибо всем жителям района, организациям, школам, мечетям, сельским поселениям, спонсорам за поддержку. Всего было сформировано и привезено 75 посылок для военнослужащих. Приобретено и доставлено четыре квадрокоптера. В составе гуманитарного груза — колеса для „КАМАЗа”, емкости для воды, восемь тонн ОСБ-панелей, шифер, рубероид и многое другое», — отметил заместитель главы района Ленар Хантимиров.

В рамках визита делегация из Апастовского района также встретилась с земляком — уроженцем села Багишево генерал-майором Рамилем Ибатуллиным. Они обсудили необходимые меры поддержки и дальнейшие миссии. Участники специальной военной операции прислали апастовцам видеозапись со словами благодарности, пообещав вернуться с победой.

Фото предоставлено Лейлей Шигабеевой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Фото предоставлено Лейлей Шигабеевой

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Материал подготовлен при участии Лейли Шигабеевой.