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Апастовцы отправили окопные свечи и гостинцы участникам спецоперации
Жители деревни Среднее Балтаево Апастовского района изготовили окопные свечи, собрали продукты и отправили их участникам специальной военной операции. Дети написали теплые письма и передали бойцам свои рисунки.
«Стараниями моих одноклассников, окончивших Среднебалтаевскую школу в 1986 году, учительницы Зульфии Габдулхаковны мы собрали и направили очередную помощь ребятам, участвующим в специальной военной операции. Изготовили окопные свечи, чак-чак, сухари, одежду. С помощью одноклассников мы закупили парафин. Большое спасибо нашим умелым односельчанам Асгату, Рузие, Гульгене, Ландыш, Зульфие, которые помогали в изготовлении окопных свечей», — говорит заведующая Среднебалтаевским домом культуры Лилия Замалиева.
Помощь отправили через одноклассника Дамира Биктимирова, уроженца Среднего Балтаево, возглавляющего в Казани афганскую организацию «Щит».
Учащиеся Среднебалтаевской школы написали письма и поблагодарили солдат за их вклад в благополучие страны.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейлы Шигабеевой.
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