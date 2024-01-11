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Апастовцы отправили бойцам СВО автомобиль, квадрокоптер и рации
К главе Апастовского района Айрату Зиганшину обратились военнослужащие, находящиеся в зоне СВО. Земляки рассказали, что нуждаются в автомобиле повышенной проходимости.
В оперативном порядке для отправки в зону СВО был подобран автомобиль «Шевроле Нива». Подготовку техники на безвозмездной основе уже не в первый раз взял на себя Ильдар Халиуллин.
Кроме того, житель района Руслан Ромачков передал для ребят квадрокоптер.
На денежные средства, собранные апастовцами, также были приобретены 4 рации. В автомобиль по мере полной вместимости укомплектовали маскировочные сети, носилки, изготовленные местными волонтерами, продукты питания от неравнодушных жителей.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Гюзель Хилавиевой.
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