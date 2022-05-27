AP: Запад рассматривает отмену санкций против бизнесменов РФ в обмен на помощь Украине

Страны Запада рассматривают возможность отменить санкции, введенные против российских бизнесменов, в обмен на то, что их средства окажутся направлены на восстановление Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на информированные источники.

По словам собеседников агентства, с такой инициативой выступила заместитель Премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд на встрече представителей стран — участниц «Большой семерки» на прошлой неделе.

При этом Фриланд будто бы выдвинула это предложение уже после того, как обсудила его с «российскими олигархами». Она знакома с некоторыми из них еще с тех времен, когда в течение нескольких лет руководила московским бюро британской газеты Financial Times.

Осведомлена об идущих обсуждениях и украинская сторона. По мнению одного из источников AP, страны Запада заинтересованы в том, чтобы «видные российские олигархи отмежевались от [Президента РФ Владимира] Путина» и в то же время оказали помощь в финансировании Украины.

Речь идет только о предложении, никаких решений пока не принято. Однако, как следует из слов источника, западные государства заинтересованы в реализации такого сценария. По оценке агентства, добровольный отказ российских предпринимателей от части своих активов позволит устранить юридические препоны в тех странах, где конфискация замороженных активов затруднена.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Государства Запада осудили этот шаг и начали ужесточать антироссийские санкции. В частности, оказались заморожены активы многих бизнесменов.