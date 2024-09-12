AP: WADA до суда исключило заключение эксперта, которое могло оправдать Валиеву

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Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) скрыло заключение эксперта, которое могло бы подтвердить версию российской фигуристки Камилы Валиевой о попадании запрещенного препарата в ее организм вместе с десертом. Об этом пишет агентство The Associated Press со ссылкой на собственные источники.

Издание замечает, что руководство WADA не хотело иметь никакого отношения к эксперименту, который мог бы подтвердить версию российской спортсменки и был инициирован Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Нанятый РУСАДА (через посредство WADA) бывший директор антидопинговой лаборатории в Лозанне Марсьяль Сожи провел эксперимент перед началом процесса в Спортивном арбитражном суде (CAS). Он пришел к выводу, что частицы раскрошенной на столе таблетки, содержавшей запрещенный препарат триметазидин, действительно могли попасть в приготовленный дедушкой Валиевой десерт и дать положительный результат допинг-теста.

Узнав о выводах Сожи, генеральный директор WADA Оливье Ниггли обратился к главе департамента расследований организации Гюнтеру Янгеру.

«Гюнтер, у нас большая проблема. Так получилось, что Сожи дал заключение по Валиевой, крайне благоприятное для нее. <...> Если это мнение РУСАДА, то мы должны оставаться непричастными к этому. <...> Связываться с таким заключением, которое будет использовано в суде, — стало бы для нас очень большой проблемой. Мы должны это срочно прекратить», — написал Ниггли.

В итоге при рассмотрении дела Камилы Валиевой в CAS результаты эксперимента не рассматривались.

AP задалось вопросом, не помогало ли WADA КНР в похожей ситуации с 23 китайскими пловцами, в пробах которых был обнаружен триметазидин. Инцидент имел место в декабре 2020 года, но оставался засекреченным до начала 2024-го, когда о нем узнала американская и немецкая пресса.

В WADA позднее заявили, что статья содержит ряд фактических неточностей. «<…> не WADA должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА — организацией, которая его заказала, и если да, то каким образом», — цитирует ответ Всемирного антидопингового агентства РИА Новости.

В агентстве отдельно прокомментировали упомянутую AP переписку своих функционеров. «Эксперимент не был частью расследования WADA, и руководство WADA не допускало необоснованного вмешательства в работу организации, которая является независимой в оперативном отношении», — пояснили там.