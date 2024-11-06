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AP: Трамп побеждает в колеблющейся Северной Каролине
Кандидат в Президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает в колеблющемся штате Северная Каролина, набирая 51,2% голосов. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис набирает 47,6% голосов.
Таким образом, все 16 голосов коллегии выборщиков от Северной Каролины отходят Трампу. По информации газеты The New York Times, на данный момент у него в общей сложности 230 голосов выборщиков, у Харрис — 210.
Исход выборов, скорее всего, определят результаты голосования в трех ключевых колеблющихся штатах: Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. На данный момент в них лидирует Дональд Трамп.
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