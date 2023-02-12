AP: Судан завершил пересмотр соглашения о создании базы ВМФ России в Красном море

В Судане завершился пересмотр соглашения, касающегося создания в Красном море базы Военно-Морского флота России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Как отметили местные чиновники, после визита в Судан главы МИД РФ Сергея Лаврова Москва выполнила все условия, выдвинутые Хартумом. После этого было дано согласие на сделку.

«Они сняли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена», — рассказал один из источников.

Соглашение вступит в силу, когда в Судане будут сформированы гражданское Правительство и законодательный орган, которые смогут ратифицировать документ.

Напомним, что о договоренности стало известно в 2020 году. На будущей базе смогут находиться до 300 военных, а также четырех кораблей ВМФ РФ.