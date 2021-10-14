АО «Транснефть — Прикамье» завершило техперевооружение шести оперативных систем

АО «Транснефть — Прикамье» завершило техническое перевооружение оперативных систем измерения количества и показателей качества нефтепродуктов (ОСИКНП) на продуктоперекачивающих станциях в Республике Татарстан и Чувашии. Объекты введены в эксплуатацию.

Работы проводились в рамках программы техперевооружения, реконструкции и капремонта. Их цель — повышение точности оперативного учета при транспортировке дизельного топлива.

Специалисты смонтировали блоки измерений показателей качества нефти, ультразвуковые преобразователи расхода, пробозаборные устройства, системы обработки информации. Выполнен монтаж узлов подключения передвижных поверочных установок, датчиков давления и температуры.

Фото: © пресс-служба АО «Транснефть — Прикамье»

Комплексы позволяют в режиме реального времени производить измерение объема, температуры, плотности и массы нефтепродуктов, транспортируемых по магистральным нефтепродуктопроводам (МНПП) Альметьевск — Нижний Новгород, Набережные Челны — Альметьевск и Субханкулово — Альметьевск. Кроме того, ОСИКНП участвуют в контроле герметичности нефтепродуктопроводов в составе системы обнаружения утечек.

Показания ОСИКНП используются для внутреннего контроля и автоматически передаются в Единую систему диспетчерского управления для формирования оперативного баланса дизельного топлива. Системы позволяют производить регистрацию и хранение результатов измерений, формировать отчетные документы за заданный промежуток времени, а также использовать данные для проведения оперативной инвентаризации наличия нефтепродуктов в системе МНПП.