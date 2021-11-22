АО «Транснефть — Прикамье» завершило техническое перевооружение вдольтрассовых ЛЭП

АО «Транснефть — Прикамье» завершило техническое перевооружение вдольтрассовых линий (ВЛ) электропередачи 10 кВ на участках магистральных нефтепроводов Сургут — Полоцк, Пермь — Альметьевск и Альметьевск — Горький-2.

Работы проведены на территории Пермского края, Татарстана и Удмуртии с целью повышения надежности энергоснабжения линейных сооружений, средств электрохимической защиты и системы телемеханики трубопроводов предприятия. Общая протяженность реконструированных участков линий электропередач — 122 километра.

Были заменены штыревые фарфоровые изоляторы на стеклянные. Изоляторы обладают высокими диэлектрическими свойствами, а также улучшенными эксплуатационными показателями, позволяющими минимизировать возможность электрического пробоя изолятора и, соответственно, аварийного отключения линии электропередачи.

Фото: © служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

Проведены работы по замене 1212 железобетонных опор, антикоррозионной защите арматуры, заменены заземляющие устройства. Смонтированы более 6 тыс. птицезащитных устройств, предназначенных для предотвращения поражения птиц электрическим током. Для выполнения оперативных переключений и обеспечения безопасной работы персонала были обновлены линейные разъединители, а также установлены несколько десятков ограничителей перенапряжений нелинейных для защиты ВЛ при грозе.

Техническое перевооружение позволило значительно повысить надежность электроснабжения линейных объектов семи нефтеперекачивающих станций АО «Транснефть — Прикамье». Комплекс мероприятий был реализован в полном объеме в соответствии с нормативными правилами и требованиями природоохранного законодательства.