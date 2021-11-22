АО «Транснефть — Прикамье» завершило техническое перевооружение вдольтрассовых ЛЭП
АО «Транснефть — Прикамье» завершило техническое перевооружение вдольтрассовых линий (ВЛ) электропередачи 10 кВ на участках магистральных нефтепроводов Сургут — Полоцк, Пермь — Альметьевск и Альметьевск — Горький-2.
Работы проведены на территории Пермского края, Татарстана и Удмуртии с целью повышения надежности энергоснабжения линейных сооружений, средств электрохимической защиты и системы телемеханики трубопроводов предприятия. Общая протяженность реконструированных участков линий электропередач — 122 километра.
Были заменены штыревые фарфоровые изоляторы на стеклянные. Изоляторы обладают высокими диэлектрическими свойствами, а также улучшенными эксплуатационными показателями, позволяющими минимизировать возможность электрического пробоя изолятора и, соответственно, аварийного отключения линии электропередачи.
Проведены работы по замене 1212 железобетонных опор, антикоррозионной защите арматуры, заменены заземляющие устройства. Смонтированы более 6 тыс. птицезащитных устройств, предназначенных для предотвращения поражения птиц электрическим током. Для выполнения оперативных переключений и обеспечения безопасной работы персонала были обновлены линейные разъединители, а также установлены несколько десятков ограничителей перенапряжений нелинейных для защиты ВЛ при грозе.
Техническое перевооружение позволило значительно повысить надежность электроснабжения линейных объектов семи нефтеперекачивающих станций АО «Транснефть — Прикамье». Комплекс мероприятий был реализован в полном объеме в соответствии с нормативными правилами и требованиями природоохранного законодательства.