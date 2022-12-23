АО «Транснефть — Прикамье» завершило реконструкцию участков магистрального нефтепровода

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

АО «Транснефть — Прикамье» выполнило технологическое подключение реконструированных участков магистрального нефтепровода (МН) Сургут — Полоцк в Пермском крае.

Работы проведены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия и позволят обеспечить безопасную эксплуатацию нефтепроводов.

Строительство участков общей протяженностью более 2 км велось с 2021 года. Выполнены пересечения со множеством инженерных коммуникаций — кабелями связи, линиями электропередачи, а также железной дорогой. Учитывая пересечение с железнодорожным полотном, участок МН был уложен на безопасную глубину в специальном защитном кожухе.

Перед подключением с целью контроля качества выполненных сварочно-монтажных работ проведен полный комплекс гидравлических испытаний и внутритрубная диагностика. На предмет контроля качества антикоррозионного покрытия уложенных участков специалисты проверили изоляцию методом катодной поляризации.

Технические мероприятия реализованы с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности.

Подключение построенных участков произведено в период плановой 74-часовой остановки МН Сургут — Полоцк.

После завершения плановых мероприятий транспортировка нефти по МН Сургут — Полоцк возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.