АО «Транснефть — Прикамье» завершило подключение резервуаров на НПС в Татарстане

АО «Транснефть — Прикамье» подключило к технологическим трубопроводам три резервуара общим объемом 30 тыс. куб. метров на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» Ромашкинского районного нефтепроводного управления в Республике Татарстан.

Два резервуара по 5 тыс. куб. метров и один объемом 20 тыс. куб. метров построены в рамках программы технического перевооружения и реконструкции предприятия взамен демонтированных емкостей и предназначены для приема и хранения нефти. Комплекс строительных работ выполнялся с июня 2021 года.

Перед подключением для проверки на прочность и герметичность состоялись гидравлические испытания емкостей методом налива воды до проектной отметки c выдержкой под нагрузкой от 24 до 48 часов. Испытания проведены после окончания всех сварочно-монтажных работ и контроля их качества, присоединения временных трубопроводов для налива и слива воды к резервуарам. По итогам испытаний получено положительное заключение, отклонения отсутствуют.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

На объектах смонтированы системы пенного пожаротушения и водяного орошения. Ведется нанесение антикоррозионной защиты, окраска наружной и внутренней поверхности резервуаров, устройство обвалования и монтаж кабельной эстакады.

Подключенные резервуары после их ввода в эксплуатацию обеспечат технологическую надежность и устойчивость транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам (МН) Пермь — Альметьевск и Альметьевск — Куйбышев-2. Срок эксплуатации новых объектов составит 50 лет.