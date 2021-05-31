АО «Транснефть – Прикамье» завершило подготовку объектов к пожароопасному периоду

АО «Транснефть — Прикамье» завершило подготовку производственных объектов к эксплуатации в пожароопасный период. Работы проводились в соответствии со специально разработанным планом мероприятий с целью обеспечения надежной эксплуатации системы магистральных трубопроводов и бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Для профилактики и предотвращения природных пожаров в опасной близости от производственных объектов расчищено порядка 2,5 тыс. участков охранных зон объектов линейной части трубопроводов и воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Убрана сухая трава в обвалованиях резервуаров, узлах задвижек и на территории камер пуска-приема средств очистки и диагностики, разработано 7 км противопожарных траншей, проходящих вдоль охранных зон по торфяникам.

На нефтеперекачивающих и линейных производственно-диспетчерских станциях установлены огнепреградители на резервуарах. Проверена работоспособность средств противопожарной защиты и систем охлаждения емкостей. Обустроены минерализованные полосы вокруг производственных объектов. Завершена проверка средств молниезащиты к грозовому периоду.

На объектах АО «Транснефть — Прикамье» сформированы 34 группы по тушению лесных пожаров. Все участники групп — более 1800 человек, обеспечены необходимой боевой одеждой и снаряжением. Организовано взаимодействие с подразделениями государственной пожарной охраны. Ведется постоянный мониторинг возникновения и своевременная ликвидация несанкционированных свалок мусора.

По результатам проведенных мероприятий все подразделения предприятия оформили и утвердили паспорта готовности к пожароопасному периоду.