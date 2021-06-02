АО «Транснефть – Прикамье» завершило подготовку флота к периоду навигации

АО «Транснефть — Прикамье» завершило подготовку флота к навигационному периоду. Суда задействованы в решении сезонных производственных задач, направленных на повышение надежности и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов, в том числе, с помощью водного транспорта осуществляется дополнительный контроль подводных переходов магистральных трубопроводов через водные преграды, перевозка людей и грузов.

В рамках мероприятий межнавигационного периода проведено техническое обслуживание и необходимый ремонт маломерных судов. Все плавсредства прошли процедуру технического осмотра в Российском речном регистре и государственной инспекции по маломерным судам. Также суда прошли проверку на соответствие санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям.

АО «Транснефть — Прикамье» эксплуатирует 109 средств водного транспорта, среди них — катера-бонопостановщики, образующие ордера с боновыми заграждениями, нефтесборщики, суда на воздушных подушках и другие плавательные средства.

Для оперативного привлечения большого количества плавсредств и персонала аварийных бригад до 2028 года в АО «Транснефть — Прикамье» планируется создать три базы флота рядом с Куйбышевским, Нижнекамским и Воткинским водохранилищами. Строительство первой из них запланировано на 2021 год.