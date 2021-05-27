АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые ремонты на производственных объектах

АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые работы на производственных объектах в Свердловской и Самарской областях, Пермском крае и Республике Татарстан.

Мероприятия проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта круглосуточно в течение 72 часов. Для проведения работ была планово остановлена транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам (МН) Холмогоры — Клин, Пермь — Альметьевск, Альметьевск — Куйбышев-2.

На линейной части трубопроводов и производственных площадках специалисты выполнили замену, ремонт и отключение запорной арматуры, устранили дефект. На линейной производственно-диспетчерской станции «Платина» ликвидирована байпасная линия с двумя задвижками в соответствии с мероприятиями по ликвидации дублирующих задвижек, тупиковых участков, не действующих перемычек на технологических схемах нефтеперекачивающих станций. Реализованные мероприятия позволили повысить надежность и безопасность работы объектов линейной части и нефтеперекачивающих станций.

Кроме того, в период сниженного режима транспортировки нефти по МН Киенгоп — Набережные Челны произведено подключение построенного участка протяженностью более 400 метров. Без изменения режима работы МН Альметьевск — Куйбышев-2 заменено технологическое оборудование.

К ремонтным мероприятиям было привлечено 604 специалиста, использовалось 289 единиц техники с учетом технической помощи АО «Транснефть — Верхняя Волга». Плановые работы выполнены с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. В настоящее время трубопроводы функционируют в штатном режиме, транспортировка нефти осуществляется согласно графику.