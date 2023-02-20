АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые ремонты на объектах в шести регионах

Предприятие завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Пермском крае, Республиках Татарстан, Удмуртия, Башкортостан, Свердловской и Самарской областях.

На участках МН Холмогоры – Клин, Пермь – Альметьевск и Альметьевск – Куйбышев специалисты устранили дефекты, произвели замену и средний ремонт задвижек. Работы проводились с целью поддержания высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти, эффективности и точности внутритрубной диагностики на магистральных нефтепроводах и снижения вероятности отказов оборудования.

Специалисты Альметьевского РНУ ликвидировали непроектный вантуз и отключили недействующую перемычку между основной и резервной нитками в рамках реконструкции подводного перехода МН Пермь – Альметьевск через р. Белую. Также проведена замена запорной арматуры, в частности, негерметичных шаровых кранов, обеспечивающих высокую надежность в эксплуатации и быстрое перекрытие потока нефти на узлах отбора давления.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

В рамках реконструкции введены построенные узлы подключения на приемо-сдаточном пункте (ПСП) «Хмелевка». ПСП с пропускной способностью более 300 тыс. тонн в год служит для приема нефти на МН Пермь – Альметьевск от нефтедобывающей компании на территории Удмуртской Республики. Модернизация проводилась с целью улучшения технических характеристик оборудования и повышения его надежности.

В ходе плановых работ было развернуто 35 ремонтных котлованов. Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Пермского, Удмуртского, Казанского, Альметьевского и Ромашкинского районных нефтепроводных управлений АО «Транснефть – Прикамье».

Ремонтные работы проводились в режиме плановых остановок магистральных нефтепроводов Холмогоры – Клин, Пермь – Альметьевск, Альметьевск – Куйбышев. В настоящее время нефтепроводы работают в штатном режиме