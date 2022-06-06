АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые ремонты на объектах в пяти регионах

АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые работы на производственных объектах в республиках Татарстан, Чувашия и Удмуртия, Пермском крае и Кировской области.

Мероприятия выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — обеспечение стабильной и надежной транспортировки нефти по трубопроводам ПАО «Транснефть».

На нефтеперекачивающей станции «Калейкино» специалисты подключили три коллектора для приема и откачки нефти в рамках строительства нового резервуара объемом 30 тыс. куб. метров. На головной продуктоперекачивающей станции «Нижнекамск-2» подключена емкость сбора утечек к технологическим трубопроводам подпорной насосной станции. Работы производились при сниженном объеме транспортировки дизельного топлива по магистральному нефтепродуктопроводу Нижнекамск-2 — Набережные Челны.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

В рамках строящейся системы компаундирования на линейной производственно-диспетчерской станции «Пермь» для учета поступающей нефти выполнен монтаж ультразвукового расходомера. Работы проведены без снижения режима транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Оса — Пермь.

Кроме того, проведен ремонт и замена запорной арматуры, устранены дефекты, ликвидированы отборы давления и сварные присоединения, препятствовавшие пропуску внутри инспекционных приборов. Проведенные работы и установленное оборудование позволят поддерживать высокий уровень промышленной и экологической безопасности эксплуатируемых производственных объектов.

Для выполнения комплекса технических ремонтов была планово остановлена работа магистральных нефтепроводов Альметьевск — Горький-2 и Холмогоры — Клин. В настоящее время транспортировка нефти восстановлена. Трубопроводы функционируют в штатном режиме.