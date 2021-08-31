АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые работы в Республике Татарстан и Чувашии

АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые работы на магистральных трубопроводах (МН) УБКУА и Альметьевск — Горький-3 в Республике Татарстан и Чувашской Республике.

Выполнено технологическое подключение двух реконструированных участков МН УБКУА общей протяженностью более 5 километров. Перед подключением с целью контроля качества антикоррозионного покрытия уложенных участков специалисты проверили изоляцию методом катодной поляризации. Проведен полный комплекс гидравлических испытаний и внутритрубной диагностики.

На линейной части трубопроводов выполнены работы по ремонту и замене запорной арматуры и технологического оборудования, вырезаны дефекты и ненормативные вантузы. Для последующей замены отключены три магистральных насосных агрегата.

Фото: © Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

В работах были задействованы более 500 человек, использовалось 225 единиц техники.

Цель выполненных плановых мероприятий — обеспечение бесперебойного функционирования, повышение надежности и безопасности производственных объектов предприятия.

Комплекс мероприятий реализован в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта в период плановой 96-часовой остановки работы магистральных нефтепроводов. Учитывались требования природоохранного законодательства, неукоснительно соблюдались правила промышленной безопасности и охраны труда.

После завершения плановых работ транспортировка нефти по МН УБКУА и Альметьевск — Горький-3 возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.