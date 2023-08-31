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АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые работы в двух регионах
АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые работы на производственных объектах в Республике Татарстан и Чувашской Республике.
В ходе плановой 86-часовой остановки работы магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск подключен построенный участок подводного перехода трубопровода через р. Ик в Ютазинском районе Татарстана.
Строительство участка протяженностью около 0,15 км велось с января 2023 года в рамках реконструкции трубопровода. Были применены современные материалы, в том числе трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. В ходе работ по подключению строго соблюдались нормативы природоохранного законодательства.
Кроме того, во время плановой остановки МН Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск и МН Альметьевск – Горький-3 на площадочных объектах и линейной части ликвидированы сварные присоединения, препятствовавшие безопасному проведению внутритрубной диагностики, произведены ремонт и замена запорной арматуры.
Проведенные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, поддержать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти, эффективность и точность внутритрубной диагностики на магистральных нефтепроводах, снизить вероятность отказов оборудования.
Выполнение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Пермского, Удмуртского, Казанского и Альметьевского РНУ.
Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО «Транснефть – Прикамье» проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.
В настоящее время транспортировка нефти возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.
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