АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые работы на трубопроводах в трех регионах

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

АО «Транснефть – Прикамье» выполнило плановые работ на участках магистральных нефтепроводов (МН) в трёх регионах ПФО: Республиках Татарстан и Удмуртия и Пермском крае. Мероприятия проводились во время плановой остановки участков МН Пермь – ПНОС, Калтасы – Куйбышев, Альметьевск – Куйбышев-1, и Альметьевск – Калейкино от 54 до 72 часов.

На линейной части трубопроводов выполнены работы по сезонному обслуживанию запорной арматуры, камер пуска-приема средств очистки и диагностики. Специалисты ликвидировали 10 сварных присоединений, препятствовавших проведению внутритрубной диагностики.

На нефтеперекачивающей станции «Калейкино» и линейной производственно-диспетчерской станции «Пермь» устранены дефекты, произведён средний ремонт и замена запорной арматуры, выполнены работы на узле сбросного пружинного предохранительного клапана. Обеспечена надежная герметичность оборудования.

Кроме того, без изменения режима транспортировки нефти выполнен средний ремонт задвижки на резервной нитке подводного перехода магистрального нефтепровода через реку Вятка. Реализованный комплекс технических работ обеспечит безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность нефтепровода и механо-технологического оборудования.

В мероприятиях были задействованы 270 человек, использовалось 88 единиц техники. Работы проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.

В настоящий момент транспортировка нефти по МН возобновлена, осуществляется в плановом режиме в соответствии с графиком.