АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые работы на производственных объектах

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

АО «Транснефть – Прикамье» завершило комплекс плановых работ на производственных объектах в Пермском крае, Республиках Татарстан и Удмуртия. Цель – повышение надежности и энергоэффективности производственного процесса, а также обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры.

На период производства работ транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам (МН) Ножовка – Мишкино – Киенгоп, Киенгоп – Набережные Челны, Набережные Челны – Альметьевск, Калейкино – Нижнекамск, Альметьевск – Горький-3 планово останавливалась.

На площадочных объектах и линейной части трубопроводов специалисты устранили дефекты, выполнили ремонт и замену запорной арматуры. Ликвидированы сварные присоединения, препятствовавшие пропуску диагностических приборов. Своевременные ремонтные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.

На участке МН Киенгоп – Набережные Челны проведены гидравлические испытания перемычки между основной и резервной нитками через р. Каму, а также обвязки камеры пуска приема средств очистки и диагностики. Мероприятия выполнены согласно утверждённому плану-графику гидроиспытаний в целях обеспечения безаварийной работы и экологической безопасности объектов линейной части.

Специалисты АО «Транснефть – Прикамье» подключили магистральный насосный агрегат на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Ковали» в Республике Татарстан. Насосное оборудование производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г.Челябинск) имеет улучшенные пусковые, ресурсные и эксплуатационные характеристики, позволяющие снизить стоимость обслуживания и планового ремонта. Оборудование установлено взамен выработавшего свой ресурс МНА.

Плановые работы выполнены в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Всего в мероприятиях, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 420 сотрудников, использованы более 150 единиц техники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и осуществляется согласно графику, трубопроводы функционируют в штатном режиме.