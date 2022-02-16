АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые работы на нефтепроводах в РТ и Чувашии

АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на инфраструктурных объектах магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Республике Татарстан и Чувашской Республике.

Комплекс мероприятий, направленный на поддержание высокого уровня надежности процесса транспортировки нефти, выполнен в период плановой остановки работы нефтепроводов Альметьевск — Горький-2, 3, УБКУА, Набережные Челны — Альметьевск, НПС Калейкино — Нижнекамский НПЗ.

Для последующего проведения капитального ремонта на приемо-сдаточном пункте «Нижнекамск» отключен резервуар для хранения нефти объемом 1 тыс. куб. метров, на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Калейкино» смонтированы отборы давления.

Фото: © служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

Специалисты выполнили замену и ремонт запорной арматуры, несоответствующей нормативным требованиям эксплуатации объектов трубопроводного транспорта. Устранено не задействованное в технологических операциях оборудование, ликвидированы 20 сварных присоединений, препятствовавших безопасному проведению внутритрубной диагностики.

Кроме того, в ходе строительства нефтяного резервуара объемом 10 тыс. куб. метров в резервуарном парке «НПС-3» подключен построенный коллектор в рамках выноса действующих коллекторов за обвалования резервуара.

В работах были задействованы 605 человек, использовалось 217 единиц техники. Мероприятия, реализованные в строгом соответствии с требованиями промышленной, пожарной и экологической безопасности, позволят повысить надежность функционирования инфраструктурных объектов АО «Транснефть — Прикамье».

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, они функционируют в штатном режиме.