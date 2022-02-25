Подразделения АО «Транснефть — Прикамье» выполнили планово-предупредительные работы на четырех магистральных нефтепроводах (МН) в Свердловской области, Пермском крае и Республике Татарстан.

Масштабный комплекс мероприятий проведен на линейной части МН Холмогоры — Клин, Пермь — Альметьевск, Альметьевск — Куйбышев-1, 2 по программе технического перевооружения и реконструкции. Цель — повышение эксплуатационной надежности нефтепровода, обеспечение промышленной и экологической безопасности. Транспортировка нефти по трубопроводам была планово остановлена на 72 часа.

На нефтеперекачивающей станции (НПС) «Калейкино» и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Пермь» отключены магистральные насосные агрегаты. Новое насосное оборудование производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» будет установлено на объектах АО «Транснефть — Прикамье» в 2022 году.

Специалисты выполнили замену и ремонт запорной арматуры. Устранено не задействованное в технологических операциях оборудование, ликвидированы 18 дефектов и 59 сварных присоединений, препятствовавших безопасному проведению внутритрубной диагностики.

Кроме того, к технологическим трубопроводам НПС «Калейкино» подключен построенный узел регулирования давления, на коллекторе подпорных агрегатов ЛПДС «Пермь» ликвидирована дублирующая задвижка.

Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность трубопроводов и механо-технологического оборудования объектов. В плановых мероприятиях были задействованы 457 человек, использовалось 225 единиц техники. В настоящее время транспортировка возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.