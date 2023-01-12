АО «Транснефть – Прикамье» запустило лабораторию химического анализа НПС-3 в Татарстане

На нефтеперекачивающей станции НПС-3 Альметьевского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Прикамье» введена в эксплуатацию новая лаборатория химического анализа.

Лаборатория оснащена современным оборудованием, которое позволяет расширить контроль качества нефти и производить все виды испытаний в соответствии с областью аккредитации согласно требованиям ГОСТ. В перспективе – расширение сферы деятельности, в частности, внедрение метода определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в товарной нефти.

Лаборатория осуществляет контроль качественных характеристик нефти, поставляемой потребителям и транспортируемой по магистральному нефтепроводу Калтасы – Куйбышев. Здесь также проводятся испытания турбинных масел, применяемых в маслосистемах нефтеперекачивающих станций для обеспечения бесперебойной эксплуатации магистральных насосных агрегатов.

Инфраструктура и функции нового объекта интегрированы в Единую лабораторную информационную систему ПАО «Транснефть», которая сегодня действует во всех филиалах АО «Транснефть – Прикамье», что сокращает время испытаний, оптимизирует процессы за счёт планирования, улучшает контроль качества нефти и нефтепродуктов.

Лаборатория химического анализа построена в соответствии с программой строительства, технического перевооружения и реконструкции АО «Транснефть – Прикамье» на 2022 год. Цель программы – обеспечение промышленной, экологической безопасности и эксплуатационной надёжности производственной инфраструктуры предприятия.

В соответствии с нормативными документами в здании предусмотрены моечная, помещения приёма проб, приёмо-сдаточных и периодических испытаний, весовая и дистилляторная комнаты и другие помещения. Также оборудованы отдельные складские пространства для хранения материалов, стандартных образцов нефтепродуктов и реактивов, легковоспламеняющихся жидкостей, арбитражных проб.