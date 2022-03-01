АО «Транснефть – Прикамье» заменило участок нефтепровода в Татарстане
АО «Транснефть — Прикамье» ввело в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода (МН) Калтасы — Куйбышев после замены.
Работы велись в Республике Татарстан в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель — повышение надежности МН и обеспечение высокого уровня промышленной и экологической безопасности.
Реконструкция участка протяженностью более 0,2 км велась с августа 2021 года. Прокладка трубопровода производилась параллельно действующему МН. После завершения сварочных работ успешно прошли гидравлические испытания нового участка, подтвердившие его способность выдерживать нормативные эксплуатационные нагрузки.
Приоритетное внимание было уделено соблюдению высоких стандартов качества строительства и промышленной безопасности. Для обеспечения дополнительной устойчивости трубопровода была выполнена его балластировка специальными полимер-контейнерными балластирующими устройствами. Данная мера обусловлена прохождением участка МН под автодорогой. Использовалась труба с повышенным классом прочности и специальным антикоррозионным изоляционным покрытием из экструдированного полиэтилена.
Технологическое подключение к системе действующих магистральных нефтепроводов выполнено во время планового отключения МН Калтасы — Куйбышев.
Проект по замене линейной части МН реализован в строгом соответствии с природоохранным законодательством РФ и нормативными документами ПАО «Транснефть». Участок трубопровода введен в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.