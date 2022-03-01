АО «Транснефть – Прикамье» заменило участок нефтепровода в Татарстане

АО «Транснефть — Прикамье» ввело в эксплуатацию участок магистрального нефтепровода (МН) Калтасы — Куйбышев после замены.

Работы велись в Республике Татарстан в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель — повышение надежности МН и обеспечение высокого уровня промышленной и экологической безопасности.

Реконструкция участка протяженностью более 0,2 км велась с августа 2021 года. Прокладка трубопровода производилась параллельно действующему МН. После завершения сварочных работ успешно прошли гидравлические испытания нового участка, подтвердившие его способность выдерживать нормативные эксплуатационные нагрузки.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

Приоритетное внимание было уделено соблюдению высоких стандартов качества строительства и промышленной безопасности. Для обеспечения дополнительной устойчивости трубопровода была выполнена его балластировка специальными полимер-контейнерными балластирующими устройствами. Данная мера обусловлена прохождением участка МН под автодорогой. Использовалась труба с повышенным классом прочности и специальным антикоррозионным изоляционным покрытием из экструдированного полиэтилена.

Технологическое подключение к системе действующих магистральных нефтепроводов выполнено во время планового отключения МН Калтасы — Куйбышев.

Проект по замене линейной части МН реализован в строгом соответствии с природоохранным законодательством РФ и нормативными документами ПАО «Транснефть». Участок трубопровода введен в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.