АО «Транснефть — Прикамье» за шесть месяцев 2023 года провело 80 тренировочных занятий

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

АО «Транснефть — Прикамье» за январь — июнь 2023 года провело 80 плановых учебно-тренировочных занятий (УТЗ) на подводных переходах магистральных трубопроводов (МТ) в зоне ответственности предприятия в шесть регионах деятельности.

Главная цель занятий — обучение работников действиям по реагированию на нештатные ситуации в условиях, приближенных к реальным, а также поддержание в постоянной готовности сил и средств, которые необходимы для устранения возможных инцидентов, нештатных ситуаций, отказов оборудования.

План тренировочных мероприятий по локализации и ликвидации последствий условных аварий составлен таким образом, что позволяет отрабатывать различные сценарии чрезвычайных ситуаций. Аварийные подразделения могут работать на реках, суше, болотах. Для каждого сценария используется индивидуальный набор специального оборудования и средств.

Периодичность проведения тренировок соблюдается согласно действующей нормативно-технической документации. На крупных реках привлекается база флота, отрабатывается развертывание и применение мобильных ордеров. В ходе учений моделируются ситуации, в которых отрабатываются действия персонала по заранее прописанным ситуационным планам. Все это позволяет обеспечить готовность работников к возможному возникновению нештатных ситуаций.

Результаты всех проведенных за шесть месяцев 2023 года учебно-тренировочных занятий получили положительные оценки наблюдательных комиссий.

АО «Транснефть — Прикамье» — дочернее общество крупнейшей в мире трубопроводной компании «Транснефть», отмечающей в 2023 году 30-летие своей деятельности. В зоне его ответственности находится 6,5 тыс. километров трубопроводов на территории 11 субъектов Российской Федерации. Более 290 километров из них — это подводные переходы МТ через большие и малые реки. Первостепенное внимание предприятие уделяет пожарной, промышленной и экологической безопасности работ, обеспечивая бесперебойную и безаварийную транспортировку нефти и нефтепродуктов.