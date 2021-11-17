АО «Транснефть — Прикамье» за год выпустило в водоемы 193 тыс. мальков

АО «Транснефть — Прикамье» в ноябре выпустило почти 22 тыс. мальков в Куйбышевское водохранилище на территории Республики Татарстан. Всего же в 2021 году по инициативе предприятия водоемы пополнили 193 тыс. мальков рыбы промысловых и ценных пород. Мероприятия по восстановлению водных биоресурсов проходили в регионах ведения деятельности компании — Пермском крае, Республике Татарстан, Самарской и Кировской областях.

Восполнение популяции рыб является важной составляющей корпоративной программы по поддержанию биологического разнообразия. Благодаря этому сохраняется природный баланс крупных рек.

Фото: © служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

Вся выпущенная молодь выращена в специализированных рыбопитомниках. Особи сазана, щуки, стерляди и судака отличаются крупными размерами и высокой степенью выживаемости. Кроме того, они хорошо адаптируются к новой среде обитания и легко формируют популяции.

Выпуски молоди рыб контролировали представители отделов государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Средний вес одной особи рыбы составлял от 1,5 до 20 граммов.

Мероприятия по восполнению водных биоресурсов в 2021 году завершены, они продолжатся во втором полугодии следующего года.

АО «Транснефть — Прикамье» ежегодно заключает договоры с рыбозаводами для выращивания мальков ценных пород рыб и проведения компенсационных мероприятий. За последние десять лет в водоемы в зонах расположения объектов нефтепроводной инфраструктуры предприятия было выпущено около 1,6 млн мальков.