АО «Транснефть – Прикамье» за 6 месяцев сэкономило почти 900 тонн условного топлива

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

АО «Транснефть — Прикамье» подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в первой половине 2023 года. За отчетный период общий эффект от реализации энергосберегающих мероприятий в денежном выражении составил 29,1 млн рублей, или 881,7 т.у.т. (тонн условного топлива).

Существенная часть экономии — 26,4 млн рублей — достигнута за счет снижения потребления электроэнергии в результате оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов. Специалистами предприятия проведены работы по замене и среднему ремонту насосных агрегатов и электродвигателей с более высоким КПД, что в комплексе позволило эффективно использовать электроэнергию.

АО «Транснефть — Прикамье» в прошедшем году завершило работы по модернизации освещения объектов. В рамках выполнения рекомендаций по результатам энергетического обследования в текущем году продолжается установка датчиков движения и фотореле.

В зданиях и сооружениях производственных объектов в зимний период применялся режим дежурного отопления. Он позволяет снизить потребление тепловой энергии за отопительный период от 3 до 10%, в зависимости от назначения здания, за счет снижения температуры в выходные и праздничные дни, а также температуры воздуха в помещениях в ночное время. При применении дежурного отопления экономия составила 3,6 т.у.т.

Кроме того, весь автомобильный парк АО «Транснефть — Прикамье» оснащен системой ГЛОНАСС, которая позволяет обеспечивать контроль передвижения транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы. С начала года в подразделениях предприятия при использовании всех видов автотранспортной и специальной техники было сэкономлено 27,9 т.у.т. на сумму около 1,1 млн рублей. Экономия топлива на транспорте достигается за счет повышения эффективности управления логистикой движения.

Применение современных методов логистики при организации транспортных потоков позволяет оптимизировать маршруты движения и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта.

В числе перспективных задач в области энергосбережения — проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использованием новейших энергоэффективных технологий, применение энергосберегающих решений, модернизация основного оборудования, совершенствование энергосберегающей деятельности.