АО «Транснефть – Прикамье» выпустило около 8 тыс. мальков стерляди в водохранилище

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

АО «Транснефть – Прикамье» выпустило молодь стерляди в Куйбышевское водохранилище. Экологические мероприятия проведены на территории Республики Татарстан и Ульяновской области.

Акваторию водоема пополнили около 8 тыс. мальков стерляди – ценной промысловой рыбы семейства осетровых, занесенной в Красную книгу России. Средний вес каждого малька составил от 3 до 5 граммов.

Места выпуска определили специалисты Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства с учётом факторов, обеспечивающих высокую выживаемость мальков. Молодь стерляди была доставлена из рыбоводных хозяйств специализированным транспортом с соблюдением всех условий, оптимальных для жизнедеятельности рыб. На мероприятиях по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов присутствовали представители Средневолжского территориального управления Росрыболовство, которые подтвердили удовлетворительное состояние мальков.

В течение двух суток после выпуска были проведены контрольно-надзорные мероприятия для охраны стерляди от попадания в сети браконьеров. Индустриальный выпуск молоди будет способствовать восстановлению популяции ценной рыбы в Куйбышевском водохранилище.

По инициативе АО «Транснефть – Прикамье» в текущем году Куйбышевское, Нижнекамское и Саратовское водохранилища пополнятся еще почти 25 тыс. мальков стерляди, более 69 тыс. мальков сазана, около 5 тыс. – толстолобика. Общая сумма затрат компании на воспроизводство водных биологических ресурсов за год превысит 1,8 млн рублей.

Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводятся в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть».