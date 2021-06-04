АО «Транснефть — Прикамье» выполнило работы на магистральных нефтепродуктопроводах

АО «Транснефть — Прикамье» выполнило плановые мероприятия на магистральных нефтепродуктопроводах (МН) Альметьевск — Нижний Новгород, Субханкулово — Альметьевск, Набережные Челны — Альметьевск и Нижнекамск-2 — Набережные Челны.

Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта на территории Республики Татарстан.

С целью повышения промышленной безопасности и эксплуатационной надежности транспортировки нефтепродуктов на линейной части устранено двадцать дефектов, подключены три участка трубопроводов общей протяженностью более 1,3 километра.

По результатам проведения диагностического обследования в период плановой остановки магистральных нефтепродуктопроводов специалисты предприятия выполнили замену и ремонт запорной арматуры, не соответствующей нормативным требованиям эксплуатации объектов трубопроводного транспорта.

Весь объем плановых работ выполнен с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. В настоящее время транспортировка нефтепродуктов возобновлена и осуществляется в штатном режиме согласно графику.

Фото: пресс-служба АО «Транснефть — Прикамье».