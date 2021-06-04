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4 июня 2021  11:24
Никита Васильев

АО «Транснефть — Прикамье» выполнило работы на магистральных нефтепродуктопроводах

АО «Транснефть — Прикамье» выполнило работы на магистральных нефтепродуктопроводах
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АО «Транснефть — Прикамье» выполнило плановые мероприятия на магистральных нефтепродуктопроводах (МН) Альметьевск — Нижний Новгород, Субханкулово — Альметьевск, Набережные Челны — Альметьевск и Нижнекамск-2 — Набережные Челны. 

Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта на территории Республики Татарстан. 

С целью повышения промышленной безопасности и эксплуатационной надежности транспортировки нефтепродуктов на линейной части устранено двадцать дефектов, подключены три участка трубопроводов общей протяженностью более 1,3 километра. 

По результатам проведения диагностического обследования в период плановой остановки магистральных нефтепродуктопроводов специалисты предприятия выполнили замену и ремонт запорной арматуры, не соответствующей нормативным требованиям эксплуатации объектов трубопроводного транспорта. 

Весь объем плановых работ выполнен с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. В настоящее время транспортировка нефтепродуктов возобновлена и осуществляется в штатном режиме согласно графику.

Фото: пресс-служба АО «Транснефть — Прикамье».

#транснефть-прикамье
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