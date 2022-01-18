АО «Транснефть — Прикамье» выполнило программу диагностики трубопроводов в 2021 году

АО «Транснефть — Прикамье» подвело итоги диагностического обследования магистральных трубопроводов за 2021 год. С января по декабрь прошедшего года продиагностировано 33 участка трубопроводов общей протяженностью более 4 тыс. км. Работы выполнялись на объектах Альметьевского, Ромашкинского, Казанского, Удмуртского и Пермского районных нефтепроводных управлений.

Цель проведения мониторинга — обеспечение безаварийной работы производственных объектов предприятия, а также соблюдение высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства.

В том числе специалисты провели внутритрубную диагностику участков подводных переходов трубопроводов через реки Буй, Меша, Белая, Цивиль, Свияга, Волга, Кама общей протяженностью более 50 км.

Диагностические работы выполнялись с применением современных внутритрубных инспекционных приборов — дефектоскопов магнитных комбинированных, дефектоскопов ультразвуковых разработки АО «Транснефть — Диаскан». Особенностью новейшего ультразвукового прибора является оснащение ультразвуковой измерительной системой, включающей датчики типа WM и CD, которые имеют два угла ввода ультразвукового сигнала в стенку трубы. Подобная конструкция прибора обеспечивает многоракурсное исследование трещиноподобных дефектов продольной и поперечной ориентации.

Обследование магистральных трубопроводов, эксплуатируемых предприятием, осуществляется согласно программе внутритрубной диагностики трубопроводов ПАО «Транснефть» в целях своевременной оценки их состояния. Планомерное проведение внутритрубной диагностики позволяет в динамике отслеживать состояние линейной части, эффективно планировать задачи программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта, повышая надежность эксплуатации производственных объектов.