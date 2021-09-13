АО «Транснефть — Прикамье» выполнило плановые работы на производственных объектах в Пермском крае, Республике Татарстан, Удмуртии, Свердловской и Кировской областях.

Мероприятия проводились в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Для производства работ была планово остановлена транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам Сургут — Полоцк, Холмогоры — Клин и Пермь — ПНОС.

На линейной части трубопроводов и площадочных объектах выполнены работы по ремонту и замене запорной арматуры и технологического оборудования, вырезаны дефекты и ненормативные вантузы. Для последующей замены отключен магистральный насосный агрегат на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Платина».

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

Выполнено технологическое подключение двух реконструированных участков магистрального нефтепровода (МН) Холмогоры — Клин общей протяженностью 17 км. Перед подключением специалисты проверили качество антикоррозионного покрытия уложенных участков. Также успешно проведен полный комплекс гидравлических испытаний и внутритрубной диагностики.

На ЛПДС «Лазарево» подключен блок измерений показателей качества нефти (БИК) в комплекте с серомером системы оперативного измерения количества и показателей качества нефти (ОСИКН). Построенный БИК усовершенствует учет нефти и позволит оперативно реагировать на изменение параметров нефти с целью соблюдения нормативов.

В работах были задействованы 548 человек, использовалось 255 единиц техники. Учитывались требования природоохранного законодательства, неукоснительно соблюдались правила промышленной безопасности и охраны труда.

Цель выполненных плановых мероприятий — обеспечение бесперебойного функционирования, повышение надежности и безопасности производственных объектов предприятия.

В настоящее время транспортировка нефти по МН возобновлена и производится согласно графику, трубопроводы функционируют в штатном режиме.