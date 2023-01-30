АО «Транснефть – Прикамье» продиагностировало более 380 единиц оборудования в 2022 году

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Прикамье»

За 2022 год в зоне ответственности АО «Транснефть – Прикамье» было обследовано более 380 единиц технологического оборудования и запорной арматуры, продиагностировано свыше 2,2 тыс. км магистральных нефтепроводов, более 170 км магистральных нефтепродуктопроводов, а также подводные переходы общей протяженностью более 40 км. Работы выполнялись на территории Республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Пермского края, Кировской, Самарской и Свердловской областей.

Произведен комплексный мониторинг основного и вспомогательного оборудования, технологических трубопроводов на производственных объектах Казанского, Пермского, Альметьевского, Ромашкинского, Удмуртского районных нефтепроводных управлений.

Современными методами неразрушающего контроля обследовано 25 магистральных, 39 вспомогательных и 9 подпорных насосов. В целях модернизации электронасосного парка в течение года на нефтеперекачивающих станциях заменено 14 магистральных и подпорных насосов. Новое оборудование производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) отличают улучшенные показатели качества и энергоэффективности, а также увеличенный межремонтный период. Регулярная диагностика и своевременное обновление насосного оборудования позволяют повысить надежность эксплуатации производственных объектов, обеспечить бесперебойную и безопасную транспортировку нефти и нефтепродуктов потребителю.

Мониторинг 24 фильтров-грязеуловителей был проведен методами неразрушающего контроля. Оборудование отвечает за очистку продукта от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующихся во время ремонта и эксплуатации линейной части.

Кроме того, были обследованы запорная арматура, резервуары для хранения нефти, системы вентиляции и маслоснабжения, резервуары противопожарного запаса воды и грузоподъемные механизмы.

Оценка технического состояния и последующая экспертиза промышленной безопасности оборудования позволяют своевременно определять возможность и сроки его дальнейшей эксплуатации, а также принимать меры, необходимые для обеспечения надежной работы объектов. По итогам комплексного мониторинга состояние объектов признано удовлетворительным. Обнаруженные в процессе обследования дефекты устраняются в ходе плановых ремонтных работ.

Комплексный мониторинг проводился в рамках реализации программы диагностического обследования производственных объектов АО «Транснефть – Прикамье» на 2022 год. Цель – продление срока безопасной эксплуатации, обеспечение безаварийной работы производственных объектов предприятия, а также соблюдение высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства.