АО «Транснефть — Прикамье» выполнило диагностику 4,5 тыс. км магистральных трубопроводов

АО «Транснефть — Прикамье» подвело итоги диагностического обследования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (МН, МНПП) за 2022 год. Специализированными приборами проведена диагностика 30 участков 14 МН и шести участков трех МНПП. Самым протяженным стал участок МН Альметьевск — Куйбышев-2 длиной более 290 километров.

В том числе в течение года выполнена диагностика участков подводных переходов трубопроводов через реки Кама, Белая, Меша, Чусовая, Ик и Тулва. Их общая протяженность составила более 41 километра.

Завершающим этапом выполнения внутритрубной диагностики текущего года стало обследование участка магистрального нефтепровода Каменный Лог — Пермь протяженностью 67 километров от нефтеперекачивающей станции «Полазна» до приемо-сдаточного участка «Пермь».

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

Диагностика выполнялась с применением дефектоскопов разработки АО «Транснефть — Диаскан». Ультразвуковая измерительная система новейшего оборудования снабжена датчиками с двумя углами ввода сигнала в стенку трубы. Подобная конструкция обеспечивает многоракурсное исследование и позволяет обнаруживать такие дефекты состояния трубопровода, как расслоения, вмятины, гофры, механические повреждения и другие дефекты, образующиеся при эксплуатации.

Ежегодный мониторинг трубопроводов проводится для обеспечения безаварийной работы производственных объектов предприятия, соблюдения высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства.

Полученная информация по итогам обследования будет учтена при формировании графиков по проведению предупредительно-планового ремонта инфраструктуры, тем самым повышая надежность эксплуатации производственных объектов.